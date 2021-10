Vaccino anti-Covid, sospesi dal servizio altri sei dipendenti dell’Asl Napoli 1 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un dirigente medico, un medico di medicina generale, tre infermieri, uno specialista ambulatoriale sono stati sospesi oggi dal servizio dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale per il Covid. Con lo stesso provvedimento l’Asl ha anche disposto la revoca del provvedimento di sospensione nei confronti di 18 dipendenti dei 59 dipendenti già sospesi in data 21 settembre scorsi. Si tratta di tre dirigenti medici, uno psicologo, due veterinari, tre medici di medicina generale, cinque infermieri, due operatori socio sanitari, uno specialista ambulatoriale e un medico di continuità assistenziale che ora potranno riprendere il servizio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un dirigente medico, un medico di medicina generale, tre infermieri, uno specialista ambulatoriale sono statioggi daldall’Azienda Sanitaria Locale1 per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale per il. Con lo stesso provvedimento l’Asl ha anche disposto la revoca del provvedimento di sospensione nei confronti di 18dei 59giàin data 21 settembre scorsi. Si tratta di tre dirigenti medici, uno psicologo, due veterinari, tre medici di medicina generale, cinque infermieri, due operatori socio sanitari, uno specialista ambulatoriale e un medico di continuità assistenziale che ora potranno riprendere il. L'articolo proviene da ...

