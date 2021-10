Vaccini | Svezia e Danimarca sospendono Moderna | rischi per i giovani | Ema valuta Struttura Commissario ridimensiona allarme

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora notizie di possibili effetti negativi per la somministrazione deianticovid. Lae lahanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccinocontro il coronavirus per le persone nate nel 1991 e dopo L'articolo proviene da Firenze Post.

...un avvertimento per sensibilizzare gli operatori sanitari e le persone che ricevono questi. ... Finlandia, Norvegia e), che mostrano la miocardite si verifica più frequentemente dopo la ...- la Gran Bretagna se la piglia con Macron "moderno Napoleone" per una partita diche dall'... Ma che è, Nostradamus? -e Danimarca bloccano la somministrazione del vaccino Moderna sui ...Ancora notizie di possibili effetti negativi per la somministrazione dei vaccini anticovid. La Svezia e la Danimarca hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Moderna contro il corona ...Vaccino: complice il sensibile aumento di casi di complicanze cardiache (pericardite e miocardite in primis), stamane Svezia e Danimarca hanno annunciato il blocco della somministrazione del Moderna, ...