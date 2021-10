Vaccini | campagna a doppio binario | da fine ottobre via all' antinfluenzale

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle Rsa la mortalità settimanale per l'infezione da Sars-CoV-2 è diminuita nettamente dall'inizio della campagna… - TorazziAlberto : RT @beatrice_tom: Sulla base di vari dati che iniziano a trapelare si comincia a dire: 'Staremo a vedere se la campagna vaccinale sarà stat… - LalliVincenzo : RT @senzasinistra: I numeri degli #USA (che dispongono dei #vaccini da 9mesi ma han vaccinato solo il #54% della popolazione) sono gravissi… - cav_errante_ : RT @beatrice_tom: Sulla base di vari dati che iniziano a trapelare si comincia a dire: 'Staremo a vedere se la campagna vaccinale sarà stat… - DarkForce78 : RT @beatrice_tom: Sulla base di vari dati che iniziano a trapelare si comincia a dire: 'Staremo a vedere se la campagna vaccinale sarà stat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna

... permetterà di dare un ulteriore impulso allavaccinale. Tra l'altro, molte di queste ... Cassazione conferma le condanne a boss e falsi pentiti per la Strage via d'Amelio: 32 farmacie ...... permetterà di dare un ulteriore impulso allavaccinale . Tra l'altro, molte di queste farmacie, si trovano nei comuni che hanno ancora percentuali di vaccinazioni molto basse, lontane dalla ...Comincia oggi in Sardegna la campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie fragili che nell’Isola sono tra le 20mila e le 25mila persone. Il 6 ottobre è infatti la data fissata per l ...MESSINA. Da oggi il vaccino anti Covid 19 sarà somministrato anche in 32 farmacie di Messina e provincia. In particolare, nei seguenti comuni: a Capo d’Orlando nelle farmacie Collica, Pizzino e San M ...