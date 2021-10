Vaccini anticovid: Report ISS efficacia protettiva crollata al 67,1% con variante Delta. Bollettino del 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo l0ultimo Report dell'Istituto Superiore di Sanità, confrontando i dati tra gennaio e giugno 2021, periodo in cui predominava la variante Alfa, con quelli tra luglio e agosto, a prevalenza Delta, emerge una riduzione fortissima dell'efficacia contro l'infezione dall'84,8% al 67,1% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo l0ultimodell'Istituto Superiore di Sanità, confrontando i dati tra gennaio e giugno 2021, periodo in cui predominava laAlfa, con quelli tra luglio e agosto, a prevalenza, emerge una riduzione fortissima dell'contro l'infezione dall'84,8% al 67,1% L'articolo proviene da Firenze Post.

