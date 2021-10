Usa, sparatoria in un liceo del Texas. La polizia di Arlington: «Ci sono diversi feriti» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora una sparatoria in un liceo gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla Cnn, sono almeno quattro le persone rimate ferite dai colpi di arma da fuoco esplosi durante una sparatoria avvenuta all’interno dei locali della Timberview High School di Arlington, in Texas. Alcuni feriti, di cui non si conosce il numero, sarebbero già stati trasportati in ospedale per essere soccorsi. Non è stata fornita al momento nessuna informazione sulle loro condizioni di salute. Scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia di Arlington, che stanno setacciando la scuola e la zona che circonda la scuola per individuare il responsabile o i responsabili della sparatoria. Gli agenti, nel frattempo, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora unain ungli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla Cnn,almeno quattro le persone rimate ferite dai colpi di arma da fuoco esplosi durante unaavvenuta all’interno dei locali della Timberview High School di, in. Alcuni, di cui non si conosce il numero, sarebbero già stati trasportati in ospedale per essere soccorsi. Non è stata fornita al momento nessuna informazione sulle loro condizioni di salute. Scattato l’allarme,intervenuti gli agenti delladi, che stanno setacciando la scuola e la zona che circonda la scuola per individuare il responsabile o i responsabili della. Gli agenti, nel frattempo, ...

