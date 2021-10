Usa, Biden convoca i CEO delle grandi banche americane: sul tavolo il rischio default (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato alla Casa Bianca i CEO delle più grandi banche americane per un incontro sulle conseguenze devastanti che causerebbe un mancato innalzamento del tetto del debito del governo federale. La notizia dell’incontro è stata riportata dal Washington Post che segnala tra i sicuri partecipanti Brian Moynihan, CEO di Bank of America, e Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche la segretaria del Tesoro, Janet Yellen, la segretaria al Commercio, Gina Raimondo e il consigliere senior della Casa Bianca Cedric Richmond. In base alle fonti del quotidiano statunitense alla riunione dovrebbero prendere parte anche gli amministratori delegati di Citibank, Nasdaq Composite index, Intel e AARP. “Questi dirigenti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha invitato alla Casa Bianca i CEOpiùper un incontro sulle conseguenze devastanti che causerebbe un mancato innalzamento del tetto del debito del governo federale. La notizia dell’incontro è stata riportata dal Washington Post che segnala tra i sicuri partecipanti Brian Moynihan, CEO di Bank of America, e Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase. Alla riunione dovrebbero prendere parte anche la segretaria del Tesoro, Janet Yellen, la segretaria al Commercio, Gina Raimondo e il consigliere senior della Casa Bianca Cedric Richmond. In base alle fonti del quotidiano statunitense alla riunione dovrebbero prendere parte anche gli amministratori delegati di Citibank, Nasdaq Composite index, Intel e AARP. “Questi dirigenti ...

Advertising

fattoquotidiano : L'ANNIVERSARIO Sono trascorsi tre anni esatti dal barbaro omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashog… - bikerob69 : RT @formichenews: La moneta da mille miliardi $ per scongiurare il #default americano L'articolo di @gianluzappo - Basarab_ : RT @formichenews: La moneta da mille miliardi $ per scongiurare il #default americano L'articolo di @gianluzappo - Ant5410 : RT @senzasinistra: I numeri degli #USA (che dispongono dei #vaccini da 9mesi ma han vaccinato solo il #54% della popolazione) sono gravissi… - formichenews : La moneta da mille miliardi $ per scongiurare il #default americano L'articolo di @gianluzappo… -