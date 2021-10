Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: addio a Joele? Andrea Nicole bacia Ciprian, ma qualcuno dubita. Marcello ha chiuso con Ida? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: nuova scoppiettante puntata quella di oggi. Ecco in breve cosa succederà! Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre: Maria caccia Joele? Ogni giorno è possibile! Da giorni ormai annunciamo il momento in cui Maria De Filippi ha cacciato Joele Milan: lo vedremo oggi? Primo bacio tra Andrea Nicole e Ciprian, ma Gianni Sperti ha dubbi sulla tronista Questo pomeriggio ci sarà il fatidico momento in cui Andrea Nicole Conte bacerà Ciprian Aftim, dopo aver messo (momentaneamente?) da parte Gabrio Landi (con grande delusione del corteggiatore). Tuttavia Gianni Sperti insinuerà che la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021): nuova scoppiettante puntata quella di oggi. Ecco in breve cosa succederà!: Maria caccia? Ogni giorno è possibile! Da giorni ormai annunciamo il momento in cui Maria De Filippi ha cacciatoMilan: lo vedremo oggi? Primo bacio tra, ma Gianni Sperti ha dubbi sulla tronista Questo pomeriggio ci sarà il fatidico momento in cuiConte baceràAftim, dopo aver messo (momentaneamente?) da parte Gabrio Landi (con grande delusione del corteggiatore). Tuttavia Gianni Sperti insinuerà che la ...

