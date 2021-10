Università di Pisa, 300 mila euro per attrarre studenti in Toscana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Trecentomila euro per attrarre studenti in Toscana. Li ha stanziati l’Università di Pisa. Ogni studente potrà richiedere un contributo di mille euro per proseguire la carriera accademica con una laurea magistrale dell’ateneo. abr/gtr/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Trecentoperin. Li ha stanziati l’di. Ogni studente potrà richiedere un contributo di milleper proseguire la carriera accademica con una laurea magistrale dell’ateneo. abr/gtr/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

ylefsch : RT @CorriereCitta: Università di Pisa, 300 mila euro per attrarre studenti in Toscana - Italpress : Università di Pisa, 300 mila euro per attrarre studenti in Toscana - MazzaliVanna : RT @RaiNews: È una 'matricola' del corso di laurea in Matematica dell'Università di Pisa. Dice: 'Studio tanto, Figalli è il mio Superman' h… - CorriereCitta : Università di Pisa, 300 mila euro per attrarre studenti in Toscana - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Università di Pisa, 300 mila euro per attrarre studenti in Toscana - -