Una Vita, puntata di oggi 6 ottobre: scontro tra Velasco e Laura

Anticipazioni "Una Vita", puntata del 6 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva sorprende Velasco mentre ha una discussione con Laura. L'avvocato teme che la domestica abbia tradito lui e la Salmeron. Mendez ha cercato di convincerla a ritrattare la sua testimonianza. Al concorso delle pensioni, Servante e Fabiana non risultano vincitori. I due, però, hanno ricevuto un Articolo completo: dal blog SoloDonna

