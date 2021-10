Una vita anticipazioni: Laura cambia la sua testimonianza? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 7 ottobre 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 e come sempre le ultime news dalla Spagna potrete leggerle sul nostro UNF. Che cosa accadrà a Genoveva adesso che il processo è finito, se la caverà davvero oppure alla fine Laura deciderà di collaborare con Mendez che le ha chiesto di dire la verità ? Felipe è molto provato e non sa più che cosa fare per dare a Marcia la possibilità di riposare in pace e per fare giustizia per lei. Felicia è davvero molto scossa per quello che Anabel ha raccontato ma crede che se lo sia inventato, non sa che tutto quello che la figlia di Marcos ha detto è vero. Una vita anticipazioni: la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 7 ottobre 2021. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 e come sempre le ultime news dalla Spagna potrete leggerle sul nostro UNF. Che cosa accadrà a Genoveva adesso che il processo è finito, se la caverà davvero oppure alla finedeciderà di collaborare con Mendez che le ha chiesto di dire la verità ? Felipe è molto provato e non sa più che cosa fare per dare a Marcia la possibilità di riposare in pace e per fare giustizia per lei. Felicia è davvero molto scossa per quello che Anabel ha raccontato ma crede che se lo sia inventato, non sa che tutto quello che la figlia di Marcos ha detto è vero. Una: la ...

