Una Vita anticipazioni 8 ottobre 2021, Laura e Velasco sono d’accordo? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella puntata di Una Vita di venerdì 8 ottobre 2021 Velasco si avvicinerà a Laura decido a darle un uovo incarico, ma la giovane è sulle difensive e lo minaccia di raccontare la verità a Genoveva. Si intuisce nel corso di questo episodio che i due sono in combutta, ma che accordo segreto avranno fatto? Le puntate della telenovela spagnola sono disponibili su Mediaset Play subito dopo la messa in onda di Canale 5. Can Yaman e il presunto ritorno con Demet Ozdemir I due attori protagonisti di Daydreamer tornano a far sognare sulla scia di voci in circolo su un loro possibile ritorno di fiamma: spunta un importante retroscena Trame di Una Vita ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella puntata di Unadi venerdì 8si avvicinerà adecido a darle un uovo incarico, ma la giovane è sulle difensive e lo minaccia di raccontare la verità a Genoveva. Si intuisce nel corso di questo episodio che i duein combutta, ma che accordo segreto avranno fatto? Le puntate della telenovela spagnoladisponibili su Mediaset Play subito dopo la messa in onda di Canale 5. Can Yaman e il presunto ritorno con Demet Ozdemir I due attori protagonisti di Daydreamer tornano a far sognare sulla scia di voci in circolo su un loro possibile ritorno di fiamma: spunta un importante retroscena Trame di Una...

Advertising

Pontifex_it : La libertà è vera nella misura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta verso il bene. #UdienzaGenerale - pdnetwork : Nei #ballottaggi ci giochiamo una partita tutta nuova. A #Trieste, #Roma, #Torino e in tutti gli altri comuni inter… - lapoelkann_ : Disegnare il logo della FIGC è una delle emozioni più grandi della mia vita….quasi pari a quella di sposarsi ?????? - EnricaMilanese : Una cosa fondamentale che ho capito è che nella mia vita voglio solo persone entusiaste, no gente smorta grazie - mvdicin3 : RT @zjmwith1d: Mi fate ridere quando dite che Zayn e Gigi non hanno una relazione stabile solo perchè si sono lasciati due o tre volte. Rag… -