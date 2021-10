Una Vita, anticipazioni 7 ottobre: Camino caccia da casa sua Felicia e lei ha un malore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 7 ottobre: nella puntata di domani si può dire che vedremo la resa dei conti tra Camino e Felicia e ad avere la peggio sarà quest’ultima. Cos’altro? Una Vita, anticipazioni 7 ottobre: Camino litiga ferocemente con Felicia. La scaccia e la fa sentire male Felicia fa visita a Camino, ma dopo quello che è successo con Anabel ed Ildefonso, la giovane non ne può veramente più della madre. Ha un altro terribile litigio con lei per tutto il male che le ha fatto e la caccia, dicendole che deve smetterla di interferire con la sua Vita, perché ormai non è più una bambina! Felicia se ne va in lacrime e ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Una: nella puntata di domani si può dire che vedremo la resa dei conti trae ad avere la peggio sarà quest’ultima. Cos’altro? Unalitiga ferocemente con. La se la fa sentire malefa visita a, ma dopo quello che è successo con Anabel ed Ildefonso, la giovane non ne può veramente più della madre. Ha un altro terribile litigio con lei per tutto il male che le ha fatto e la, dicendole che deve smetterla di interferire con la sua, perché ormai non è più una bambina!se ne va in lacrime e ha ...

