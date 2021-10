Una vita, anticipazioni 6 ottobre: Velasco si scontra con Laura (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Velasco non lascerà in pace Laura nemmeno per un istante a Una vita. L'uomo, come rivelano le anticipazioni inerenti la puntata in onda oggi 6 ottobre, si scontrerà con la ragazza, in quanto, avrà il timore che li abbia traditi e Genoveva se ne renderà conto. Nel frattempo, Mendez dirà a Felipe di aver fatto una proposta a Laura affinché cambi testimonianza. Infine, Servante e Fabiana vinceranno un premio per la famiglia più simpatica. Una vita, trama 6 ottobre: Servante e Fabiana vincono un premio per la famiglia più simpatica Servante e Fabiana hanno scoperto che il vero giurato del concorso è l'uomo che il Gallo aveva trattato malissimo invitandolo sgarbatamente a cambiare camera per darla a colui che credeva il giurato e ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021)non lascerà in pacenemmeno per un istante a Una. L'uomo, come rivelano leinerenti la puntata in onda oggi 6, si scontrerà con la ragazza, in quanto, avrà il timore che li abbia traditi e Genoveva se ne renderà conto. Nel frattempo, Mendez dirà a Felipe di aver fatto una proposta aaffinché cambi testimonianza. Infine, Servante e Fabiana vinceranno un premio per la famiglia più simpatica. Una, trama 6: Servante e Fabiana vincono un premio per la famiglia più simpatica Servante e Fabiana hanno scoperto che il vero giurato del concorso è l'uomo che il Gallo aveva trattato malissimo inndolo sgarbatamente a cambiare camera per darla a colui che credeva il giurato e ...

