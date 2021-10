Un posto al sole, trama 6 ottobre: Serena riconquisterà Filippo? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per Serena e Filippo potrebbe aprirsi finalmente uno spiraglio di luce, come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole oggi, mercoledì 6 ottobre. La coppia, da quando Sartori ha perso la memoria, è sempre più distante e la Cirillo ha affrontato apertamente il marito spingendolo a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto anche a costo di andare via di casa. Il figlio di Roberto, però, ha scelto di rimanere a vivere con la moglie e la figlioletta Irene proprio per non traumatizzare e destabilizzare ulteriormente la piccola. Dal canto suo, Serena è ancora profondamente innamorata del consorte e soffre di gelosia nei confronti di Viviana, tornata nella sua vita per caso e pronta a conquistare il cuore dell'imprenditore. La Cirillo si è confidata con Marina che le ha ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perpotrebbe aprirsi finalmente uno spiraglio di luce, come rivelano le anticipazioni di Unaloggi, mercoledì 6. La coppia, da quando Sartori ha perso la memoria, è sempre più distante e la Cirillo ha affrontato apertamente il marito spingendolo a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto anche a costo di andare via di casa. Il figlio di Roberto, però, ha scelto di rimanere a vivere con la moglie e la figlioletta Irene proprio per non traumatizzare e destabilizzare ulteriormente la piccola. Dal canto suo,è ancora profondamente innamorata del consorte e soffre di gelosia nei confronti di Viviana, tornata nella sua vita per caso e pronta a conquistare il cuore dell'imprenditore. La Cirillo si è confidata con Marina che le ha ...

