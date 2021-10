Un Posto al Sole, puntata di oggi 6 ottobre: Marina e Ferri di nuovo molto vicini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 6 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Disperato per la situazione del pastificio Rosato, Fabrizio cerca conforto nell’alcol. La tensione con Marina è alle stelle. La Giordano, intanto, si riavvicina a Roberto Ferri. Per tentare di riavvicinare Silvia e Michele, Mariella e Guido organizzano una cena a quattro. Tuttavia l’evento rischia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Anticipazioni “Unal”,del 62021. Che cosa vedremo nelepisodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Disperato per la situazione del pastificio Rosato, Fabrizio cerca conforto nell’alcol. La tensione conè alle stelle. La Giordano, intanto, si riavvicina a Roberto. Per tentare di riavvicinare Silvia e Michele, Mariella e Guido organizzano una cena a quattro. Tuttavia l’evento rischia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

sole_stelle : 'Scordare è più crudele di dimenticare:chi è dimenticato viene tolto dalla mente,chi è scordato viene tolto dal cuo… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - SanremoNews : Elezioni a Diano Marina, scatta il 'toto giunta': Manitta, Feltrin e Zeccola in pole position per un posto al sole - imperianews_it : Elezioni a Diano Marina, scatta il 'toto giunta': Manitta, Feltrin e Zeccola in pole position per un posto al sole - ilnazionaleit : Elezioni a Diano Marina, scatta il 'toto giunta': Manitta, Feltrin e Zeccola in pole position per un posto al sole -