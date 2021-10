Un Posto al Sole, anticipazioni: quante coppie a rischio! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle ultime trame molte delle coppie della soap opera sono a rischio, tra tradimenti, alcolismo e tanto altro. Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole e promettono grandi novità, soprattutto per le coppie della soap opera di Rai 3. Come ogni buon prodotto del genere, dietro ogni angolo Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unal. Nelle ultime trame molte delledella soap opera sono a rischio, tra tradimenti, alcolismo e tanto altro. Arrivano le ultimedi Unale promettono grandi novità, soprattutto per ledella soap opera di Rai 3. Come ogni buon prodotto del genere, dietro ogni angolo

Advertising

RadioSoap2 : RT @nicolasavoia: #AscoltiTv soap 5/10 ??#twittamiBeautiful 2497 17.10 ??#UnaVita 2.573 18,20% abbattono ??#IlParadisoDelleSignore 1.898 17… - Aaerandir : RT @RameenGirl: Odio le persone incapaci di arrangiarsi da sole, voi non ve ne rendete conto ma per ogni cosa che voi non vi sforzate di fa… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 5/10 ??#twittamiBeautiful 2497 17.10 ??#UnaVita 2.573 18,20% abbattono ??#IlParadisoDelleSignore 1.… - redazionetvsoap : Occhio, il gioco si fa duro! #unpostoalsole #upas #anticipazioni - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come… -