Un cancro da estirpare | condomini contro una coppia gay L' ira della sindaca Appendino | Da estirpare solo odio e ignoranza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Vi estirperemo, siete un". E' una delle tante frasi choc di alcuni volantini comparsi in un condomino dove vive unagay. Siamo a Torino, quartiere Barriera di Milano. In un palazzo anni ...

"Vi estirperemo, siete un". E' una delle tante frasi choc di alcuni volantini comparsi in un condomino dove vive una ... Chiara Appendino: "Anno 2021 e i cancri darimangono l'odio e l'...... la solidarietà della sindaca alla coppia 'Anno 2021 e i cancri darimangono l'odio e l'... alcune delle parole usate contro la coppia definita, tra l'altro, 'ildel palazzo'. 'Torino è ...Accade a Torino dove una petizione per sostituire l'amministratore si trasforma in una guerra contro una coppia gay che vive nello stabile ...Minacce, insulti omofobi fino ad arrivare al danneggiamento dell'auto. È quanto ha subito una coppia gay di Torino che nei giorni scorsi ha denunciato ai carabinieri il clima di terrore in cui sono co ...