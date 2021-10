Ufficiale il Nokia T20 | il nuovo tablet di HMD Global | prezzi per l’Italia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) IlT20 è finalmente: HMDha deciso di proporlo anche per, cona partire da 239 euro per il modello Wi-Fi con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.T20 ha un corpo realizzato interamente in metallo e garantisce un biennio di aggiornamenti del sistema operativo (Android 11 pre-installato) e tre di patch di sicurezza mensili. Ilintegra uno schermo in-cell da 10.4 pollici con risoluzione di 1200 x 2000 pixel (con certificazione luce blu), ed è spinto dal processore Unisoc T610 (octa core con 2 core Cortex-A75 a 1,8GHz e 4 core Cortex-A55 a 1,8GHz), con 3/4GB di RAM e 32/64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Il device monta anche degli speaker stereo con OZO Playback, 2x microfoni e le ...

Era atteso , ed ora è: ecco T20 , tablet marchiato che HMD Global propone sul mercato - Italia inclusa - con prezzi a partire da 239 euro per la versione WiFi con 4GB di RAM e 64GB di spazio di ...... con amplificatore di potenza e ottimizzazioni proprietarie OZO (proseguendo la tradizione maturata con la singolare videocamera OZO dell'epoca pre HMD). Viaggia a 1.8 GHz di clock frequency , ...