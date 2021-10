Ue | commissaria all' Energia | Proporremo una riforma del mercato del gas

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per laUe all'Kadri Simson 'è essenziale rafforzare la resilienza dell'Europa alla volatilità dei prezzi e dell'approvvigionamento del gas'. Durante l'audizione alla plenaria del ...

Advertising

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Commissaria europea all'Energia, Kadri #Simson: 'Le indicazione di mercato dicono che l'aumento dei prezzi dell'#ene… - Geopoliticainfo : ????Commissaria europea all'Energia, Kadri #Simson: 'Le indicazione di mercato dicono che l'aumento dei prezzi dell'… - scarlots : Commissaria europea all'Energia Kadri Simson: 'Dopo una discesa durante l'ultimo decennio i prezzi dell'energia son… - leotambe : RT @scarlots: Commissaria europea all'Energia Kadri Simson: 'Riserve di #energia sono per il 75% sotto la media dei 10 anni ma possono copr… - scarlots : Commissaria europea all'Energia Kadri Simson: 'Riserve di #energia sono per il 75% sotto la media dei 10 anni ma po… -

Ultime Notizie dalla rete : commissaria all

TGCOM

Per laUe'energia Kadri Simson 'è essenziale rafforzare la resilienza dell'Europa alla volatilità dei prezzi e dell'approvvigionamento del gas'. Durante l'audizione alla plenaria del ...La Commissione europea proporrà una riforma, del mercato del gas nell'Ue entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato la'Energia Kadri Simson, intervenendo in un dibattitto nella sessione plenaria del dell'Europarlamento oggi a Strasburgo, sul tema "Soluzioni europee'aumento dei prezzi dell'energia ...Imperia. Venerdì 8 ottobre a Imperia, all’interno del Salone Consiliare di Palazzo Civico, si terrà il vertice istituzionale su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria promosso d ...Così la commissaria per l'energia Kadri Simson intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla fiammata "La priorità è mitigare gli impatti sociali e proteggere le famiglie vulnerabili - ha aggi ...