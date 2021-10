Udine | condannato a 4 anni per bancarotta il leghista presidente della società dei rifiuti “Rimetto il mandato nelle mani del sindaco”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quattrodi reclusione per. È la pena inflitta alMario Raggi,di Net spa, lapubblica che gestisce il ciclo integrato deie in una novantina di Comuni del Friuli-Venezia Giulia. Nominato il 17 settembre 2020, il suosarebbe scaduto con la chiusura del bilancio 2023, ma un paio d’ore dopo la sentenza ha annunciato l’intenzione di rimettere l’incaricodeldi. I fatti per cui è stato– piuttosto remoti nel tempo – non riguardano lapubblica, ma la finanziaria Fingestim, di cui era stato vice. Proprio a causa del ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Udine, condannato a 4 anni per bancarotta il leghista presidente della società dei rifiuti. “Rimetto il mandato nelle… - fattoquotidiano : Udine, condannato a 4 anni per bancarotta il leghista presidente della società dei rifiuti. “Rimetto il mandato nel… - Esterin62237737 : RT @annamariamoscar: UDINE, UCCIDE CAPRIOLO FUORI DAL CALENDARIO VENATORIO: CONDANNATO - AnnaRossar : UDINE, UCCIDE CAPRIOLO FUORI DAL CALENDARIO VENATORIO: CONDANNATO - TerzoTempo54 : RT @annamariamoscar: UDINE, UCCIDE CAPRIOLO FUORI DAL CALENDARIO VENATORIO: CONDANNATO -

Ultime Notizie dalla rete : Udine condannato

Il Fatto Quotidiano

Crack Fingestim: uno dei soci, Mario Raggi, attuale presidente della Net, è statoin primo grado a quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Assieme a lui ...collegiale di...... l'ex sindaco di Riacea 13 anni e 2 mesi di reclusione, e firmato da Salvatore ... Direttore Magma; Marco Benoit Carbone, Brunel University London; Rossella Catanese, Università di; ...Secondo la difesa, Riccardo Barbagallo, 28 anni, di Udine, quella sera non aveva fatto nulla per cercare lo scontro con il gruppo di kosovari incontrati al bar. In tasca, però, aveva un coltello: se l ...UDINE. L’ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di Fingestim, Mario Raggi, udinese di 59 anni, è stato condannato a 4 anni di reclusione per bancarotta. Raggi, che oggi è presidente della ...