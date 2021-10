Udienza Generale 6 ottobre, Papa Francesco l’esaltazione della libertà e la condanna agli abusi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre dall’Aula Palo VI, Papa Francesco ha tenuto la sua catechesi in occasione dell’Udienza Generale con i fedeli; benché il tema del discorso si sia incentrato sulla libertà, il Pontefice non ha tralasciato di potare sotto gli occhi di tutti i dati della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa. La Conferenza episcopale e la Conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno potuto apprendere l’ampiezza del fenomeno dal 1950 ad oggi, prendendo atto della “vergogna“, come la definisce il Santo Padre: “La nostra vergogna“. Il Pontefice, nel suo discorso sulla libertà evangelica ha voluto condannare aspramente tutto ciò che limita o ‘sporca’ la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì 6dall’Aula Palo VI,ha tenuto la sua catechesi in occasione dell’con i fedeli; benché il tema del discorso si sia incentrato sulla, il Pontefice non ha tralasciato di potare sotto gli occhi di tutti i datiCommissione indipendente suglisessuali nella Chiesa. La Conferenza episcopale e la Conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno potuto apprendere l’ampiezza del fenomeno dal 1950 ad oggi, prendendo atto“vergogna“, come la definisce il Santo Padre: “La nostra vergogna“. Il Pontefice, nel suo discorso sullaevangelica ha volutore aspramente tutto ciò che limita o ‘sporca’ la ...

