Twitch | hacker rubano tutti i dati della piattaforma | utenti in pericolo?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attaccoai danni di, condi streaming messi in rete: grande paura tra gli. Trafugatisensibilistreaming (via Screenshot)Nuovo attaccoper uno dei colossi dei web. Stiamo parlando diche nelle scorse ore ha visto sul web isensibili dii suoi creators. Quello di oggi, infatti, risulta essere il più grosso leak nella storiacompagnia. Infatti il pacchetto da quasi 130 GB è finito in poco tempo su 4chan. Nel thread in questione si possono trovare: codice sorgente del software utilizzato, i compensi ...

Quest'oggi abbiamo scoperto cheha subito un pesante attacco, il quale ha fatto emergere in rete una marea di dati sulla piattaforma e non solo. Si parla di uno dei più grossi leak di ...... anche se per ricevere una conferma dovremo attendere la comunicazione ufficiale di, che al momento non ha ancora parlato dell'attacco. Se si rivelassero veritieri, comunque, i numeri ...Twitch ha subito un grosso attacco hacker e in rete sta circolando un file contenente numerosi file sensibili, comprese password ma non solo.La popolare piattaforma di streaming Twitch è stata vittima di un gravissimo attacco hacker: sarebbe trapelato l'intero codice sorgente.