Turista mangia un gelato e si sente male: “Ho pensato di morire” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho pensato di morire”. Annika Larson, Turista americana, ha avuto uno shock anafilattico dopo aver mangiato un gelato a Roma. La Capitale era una tappa delle vacanze in Europa con la madre. Qui, però, il pomeriggio del 28 settembre ha temuto il peggio. “Sono andata da Grezzo Raw Chocolate e ho mangiato il gelato intorno alle 5.00. 10 minuti dopo ho avuto la prima reazione allergica”, ha raccontato al Mirror. “Mi è stato detto che il gelato era vegano, ciò significa che era composto di frutta, cioccolato e acqua, senza ingredienti aggiuntivi”. La 22enne del Texas prende due gusti: cioccolato e limone con curcuma. Poi, però, non riesce a respirare. “Sono corsa in farmacia e ho preso un antistaminico, ma la situazione peggiorava”. Leggi anche: Orrore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Hodi”. Annika Larson,americana, ha avuto uno shock anafilattico dopo averto una Roma. La Capitale era una tappa delle vacanze in Europa con la madre. Qui, però, il pomeriggio del 28 settembre ha temuto il peggio. “Sono andata da Grezzo Raw Chocolate e hoto ilintorno alle 5.00. 10 minuti dopo ho avuto la prima reazione allergica”, ha raccontato al Mirror. “Mi è stato detto che ilera vegano, ciò significa che era composto di frutta, cioccolato e acqua, senza ingredienti aggiuntivi”. La 22enne del Texas prende due gusti: cioccolato e limone con curcuma. Poi, però, non riesce a respirare. “Sono corsa in farmacia e ho preso un antistaminico, ma la situazione peggiorava”. Leggi anche: Orrore ...

