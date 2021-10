Tu la conosci Claudia?: le cose da sapere sul film con Paola Cortellesi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per la prima serata di martedì 6 ottobre 2021, Italia 1 manda in onda Tu la conosci Claudia?. La pellicola è del 2004, diretta da Massimo Venier, con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. È il quinto film dei comici che si ritrovano qui innamorati della stessa donna, Claudia appunto, una donna insoddisfatta della sua vita matrimoniale decisa a fare qualunque cosa per uscire dal periodo di crisi. Vi raccomandiamo... Recensione La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo Claudia e Giovanni sono in piena crisi matrimoniale. La donna è convinta che concentrandosi nell’aiuto agli altri riuscirà a risolvere il problema e ruba quindi dallo studio della propria psicanalista la cartella di ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per la prima serata di martedì 6 ottobre 2021, Italia 1 manda in onda Tu la?. La pellicola è del 2004, diretta da Massimo Venier, con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo e. È il quintodei comici che si ritrovano qui innamorati della stessa donna,appunto, una donna insoddisfatta della sua vita matrimoniale decisa a fare qualunque cosa per uscire dal periodo di crisi. Vi raccomandiamo... Recensione La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni e Giacomoe Giovanni sono in piena crisi matrimoniale. La donna è convinta che concentrandosi nell’aiuto agli altri riuscirà a risolvere il problema e ruba quindi dallo studio della propria psicanalista la cartella di ...

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv mercoledì 6 ottobre: ” Tu la conosci Claudia” su Italia 1 - #Stasera #mercoledì #ottobre: #conosci - Carmelo61232039 : @claudy_ciccone Ma tu la conosci Claudia????? - Essenzialiam : Mercoledì fanno 'Tu la conosci Claudia?' su Italia1 e per la *ho perso il conto* volta lo vedrò - ohitsjustAle : @sibilla75 @sacrofanoo Ogni sera prima di andare a letto: 'Conte non esiste. È solo il frutto della tua fantasia' e… - anche_fragile : Mercoledì sera su Italia 1 “Tu la conosci Claudia ?” ADORO L’avrò visto 132543 volte ma Aldo Giovanni e Giacomo non mi stancano mai -