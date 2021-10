Tra Nato e Difesa europea | così l’Italia può essere protagonista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Puòa guidare il nuovo dibattito sulla? Incrociando le dichiarazioni dei leader politici tra le due sponde dell’Atlantico pare di sì. Ieri, la linea italiana si è presentata a Varsavia in occasione del Warsaw Security Forum, importante rassegna che riunisce dal 2014 circa 1.500 partecipanti (da 40 Paesi) per parlare delle questioni di sicurezza nel quadro euro-atlantico.è quest’anno “guest country”, con diversi speaker distribuiti su più sessioni. L’ALLINEAMENTO Il panel dedicato al “fronte sud” è stato aperto da Lorenzo Guerini (qui l’intervento), mentre a introdurre la tavola rotonda industriale c’era Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Da entrambi è arrivata conferma sulla lettura nazionale della...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tra Nato

Formiche.net

...AkusAustralia, Regno Unito e Stati Uniti e ha detto di "comprendere" la delusione della Francia. "Ma non credo in nessuno sforzo per cercare di fare qualcosa al di fuori del quadro della, ...Rimasto solo in cella, un detenuto si nasconde la pistolale gambe e aspetta arrivi la guardia ... Vallanzasca eraa Milano il 4 maggio del 1950, ed era subito partito male. A otto anni s'era ...A seguito della presentazione di un reclamo, Google è intervenuto e ha vietato 136 app dal Play Store. Gli utenti devono, tuttavia, agire rapidamente poiché il Trojan Android Grifthorse è unico nel su ...Microsoft ha rilasciato un nuovo major update per Skype, che introduce un nuovo design e nuove funzionalità su tutte le piattaforme, compresi iPhone e Mac.