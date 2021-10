Torvaianica, nuova asta per l’ecomostro di piazza Ungheria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pomezia – È in programma per il prossimo 20 ottobre la nuova asta per la vendita dell’ecomostro di piazza Ungheria conosciuto come “ex Biagio”. Ricordiamo che lo scorso luglio la procedura è stata annullata per problemi tecnici. “Parteciperemo nuovamente all’asta pubblica – sottolinea il Sindaco Adriano Zuccalà – perché rimane ferma la nostra intenzione di mettere la parola fine ad un’opera che deturpa da troppo tempo il litorale di Torvaianica. Vogliamo recuperare la struttura e stiamo mettendo in campo tutte le azioni più idonee per restituire al litorale la bellezza che merita. Ribadiamo che se il bene verrà aggiudicato all’Ente, lo abbatteremo e ingrandiremo la piazza; se invece vincerà un privato, la struttura verrà comunque ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pomezia – È in programma per il prossimo 20 ottobre laper la vendita deldiconosciuto come “ex Biagio”. Ricordiamo che lo scorso luglio la procedura è stata annullata per problemi tecnici. “Parteciperemomente all’pubblica – sottolinea il Sindaco Adriano Zuccalà – perché rimane ferma la nostra intenzione di mettere la parola fine ad un’opera che deturpa da troppo tempo il litorale di. Vogliamo recuperare la struttura e stiamo mettendo in campo tutte le azioni più idonee per restituire al litorale la bellezza che merita. Ribadiamo che se il bene verrà aggiudicato all’Ente, lo abbatteremo e ingrandiremo la; se invece vincerà un privato, la struttura verrà comunque ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica, nuova asta per l’Ecomostro. Il Sindaco: ‘Basta con l’opera che deturpa il litorale’ - ZuccalaAdriano : #Torvaianica, nuova asta per l’ecomostro di piazza Ungheria il prossimo 20 ottobre Parteciperemo nuovamente alla… - Comune_Pomezia : #Torvaianica, nuova asta per l’ecomostro di piazza Ungheria il prossimo 20 ottobre Il Sindaco Zuccalà: “Parteciper… -