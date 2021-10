Torino, Vagnati: «Juric ha dato la scossa. Belotti? Sul rinnovo nessuna novità…» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il d.s. del Torino Vagnati ha parlato dell’inizio di stagione della squadra granata allenata da Juric Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, in una intervista a La Stampa ha parlato dell’inizio di stagione della squadra allenata da Ivan Juric. Juric – «Juric ha voluto dare una scossa. A noi il compito di metterlo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Quando scegli uno come lui sai di prendere un allenatore con certe caratteristiche, anche fuori dal campo: la forza di Juric è proprio questa e noi lo sapevamo. Ivan è un tecnico che sa come entrare nella testa del gruppo e quando accade il gruppo ti dà tutto: puoi chiedere ai ragazzi di correre per 12, 13 chilometri o di lavorare come non hanno mai ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il d.s. delha parlato dell’inizio di stagione della squadra granata allenata daDavide, direttore sportivo del, in una intervista a La Stampa ha parlato dell’inizio di stagione della squadra allenata da Ivan– «ha voluto dare una. A noi il compito di metterlo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Quando scegli uno come lui sai di prendere un allenatore con certe caratteristiche, anche fuori dal campo: la forza diè proprio questa e noi lo sapevamo. Ivan è un tecnico che sa come entrare nella testa del gruppo e quando accade il gruppo ti dà tutto: puoi chiedere ai ragazzi di correre per 12, 13 chilometri o di lavorare come non hanno mai ...

