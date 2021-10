Torino, il medico sociale Minafra si è dimesso dopo le lamentele pubbliche di Juric (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ivan Juric non approvava i metodi dello staff medico nel recupero dei calciatori infortunati e se n’è lamentato pubblicamente. Nel calcio si paga tutto, errori fatti anche in settimana su situazioni che potevamo gestire molto meglio come società. Su queste cose dobbiamo alzare il livello, perché quello che ho visto non va bene. Non so se tornano dopo la sosta. Sono già abbastanza arrabbiato su questo, ma non posso rispondere io. Queste sono soltanto alcune delle frasi più recenti dette dall’allenatore sul punto. Una situazione che è stata stretta al dottor Paolo Minafra, responsabile sanitario della prima squadra, insediatosi la scorsa stagione sotto indicazione del direttore sportivo Davide Vagnati: i due avevano lavorato insieme alla Spal. Minafra ha presentato le dimissioni, che il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ivannon approvava i metodi dello staffnel recupero dei calciatori infortunati e se n’è lamentato pubblicamente. Nel calcio si paga tutto, errori fatti anche in settimana su situazioni che potevamo gestire molto meglio come società. Su queste cose dobbiamo alzare il livello, perché quello che ho visto non va bene. Non so se tornanola sosta. Sono già abbastanza arrabbiato su questo, ma non posso rispondere io. Queste sono soltanto alcune delle frasi più recenti dette dall’allenatore sul punto. Una situazione che è stata stretta al dottor Paolo, responsabile sanitario della prima squadra, insediatosi la scorsa stagione sotto indicazione del direttore sportivo Davide Vagnati: i due avevano lavorato insieme alla Spal.ha presentato le dimissioni, che il ...

