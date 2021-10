Torino, coppia gay perseguitata dai condomini: “Siete un cancro, vi estirperemo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Quelli come voi non sono graditi”. Una coppia gay di Torino si è vista recapitare più di un messaggio intimidatorio dai propri condomini. Quella che è iniziata come una banale lite condominiale si è trasformata in un incubo e non è bastata nemmeno una denuncia ai carabinieri per fermare la persecuzione. Alex, 44 anni, e il compagno vivono in in palazzo del capoluogo piemontese dal 2018 e da circa un anno stanno vivendo un inferno a causa degli insulti e delle minacce di chi vive nel condominio. Tutto è iniziato, lo riporta La Stampa che ha sentito i protagonisti di questa brutta storia, quando Alex ha appoggiato la decisione di cambiare amministratore di condominio. Da quel momento è cominciato il supplizio: volantini affissi nei luoghi comuni del palazzo e nel quartiere, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Quelli come voi non sono graditi”. Unagay disi è vista recapitare più di un messaggio intimidatorio dai propri. Quella che è iniziata come una banale liteale si è trasformata in un incubo e non è bastata nemmeno una denuncia ai carabinieri per fermare la persecuzione. Alex, 44 anni, e il compagno vivono in in palazzo del capoluogo piemontese dal 2018 e da circa un anno stanno vivendo un inferno a causa degli insulti e delle minacce di chi vive nelo. Tutto è iniziato, lo riporta La Stampa che ha sentito i protagonisti di questa brutta storia, quando Alex ha appoggiato la decisione di cambiare amministratore dio. Da quel momento è cominciato il supplizio: volantini affissi nei luoghi comuni del palazzo e nel quartiere, ...

