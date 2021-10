Torino, coppia gay minacciata dai condomini: “Siete cancro per il palazzo, raccolta firme per mandarvi via”. Appendino: “Odio e ignoranza” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi“. È il biglietto, scritto da ignoti, che – si legge sul quotidiano La Stampa – una coppia gay ha trovato nella cassetta della posta dopo che la loro auto la scorsa settimana è stata danneggiata. È successo a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Le vittime hanno denunciato ai carabinieri di aver subito insulti omofobi e minacce. Alcuni biglietti appesi il 29 settembre nelle parti comuni dell’edificio definivano le vittime “un cancro per il palazzo”. All’origine degli attacchi una lite per alcuni lavori e per il cambio di amministratore. “Siete affetti da una ignoranza che è seconda solo alla vostra sete di riscatto sociale che non avverrà mai!” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questoo. Quelli come voi non sono graditi“. È il biglietto, scritto da ignoti, che – si legge sul quotidiano La Stampa – unagay ha trovato nella cassetta della posta dopo che la loro auto la scorsa settimana è stata danneggiata. È successo a, nel quartiere Barriera di Milano. Le vittime hanno denunciato ai carabinieri di aver subito insulti omofobi e minacce. Alcuni biglietti appesi il 29 settembre nelle parti comuni dell’edificio definivano le vittime “unper il”. All’origine degli attacchi una lite per alcuni lavori e per il cambio di amministratore. “affetti da unache è seconda solo alla vostra sete di riscatto sociale che non avverrà mai!” ...

