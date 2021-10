Tor de’ Schiavi e Prenestino | inseguimento da cinema | cosa è successo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unquasi dale strade di Tor de’e del. Protagonista un giovane di 18 anni che è stato bloccato dalla polizia. E’ accaduto in via Anagni: gli agenti del commissariato Porta Maggiore e delle Volanti, hanno arrestato il giovane dopo una fuga rocambolesca in auto senza avere neanche la patente, per poi proseguire il suo tentativo di dileguarsi a piedi. Il 18enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di hashish, per resistenza e danneggiamento ai beni dello Stato, considerando che ha colpito con dei calci l’auto di servizio. L'articolo proviene da Italia Sera.