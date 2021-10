Tomori: «Voglio impressionare Maldini. Tutti nel mondo conoscono il Milan» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fikayo Tomori è intervenuto in conferenza stampa dal raduno inglese, parlando del suo rapporto con il Milan. Ecco che cosa ha detto Fikayo Tomori è intervenuto in conferenza stampa dal raduno inglese, parlando del suo rapporto con il Milan. Ecco che cosa ha detto: «Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande come club. C’è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e a Milano. Senti l’importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il Milan è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fikayoè intervenuto in conferenza stampa dal raduno inglese, parlando del suo rapporto con il. Ecco che cosa ha detto Fikayoè intervenuto in conferenza stampa dal raduno inglese, parlando del suo rapporto con il. Ecco che cosa ha detto: «neldel calcioile quanto sia grande come club. C’è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e ao. Senti l’importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, ilè tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in ...

Advertising

LittleD30993812 : RT @cmdotcom: #Tomori: 'Voglio impressionare #Maldini. Il #Milan mi ha preso in un momento difficile, la pressione mi migliora’ https://t.… - JohSogos : RT @cmdotcom: #Tomori: 'Voglio impressionare #Maldini. Il #Milan mi ha preso in un momento difficile, la pressione mi migliora’ https://t.… - la_rossonera : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Milan: le parole di #Tomori dal ritiro dell'#Inghilterra #LeBombeDiVlad #LBDV #News @la_rossonera - cmdotcom : #Tomori: 'Voglio impressionare #Maldini. Il #Milan mi ha preso in un momento difficile, la pressione mi migliora’… - LeBombeDiVlad : ??? #Milan: le parole di #Tomori dal ritiro dell'#Inghilterra #LeBombeDiVlad #LBDV #News @la_rossonera -