Tomb Raider, nuovo capitolo già disponibile, ma nasconde una sorpresa amara (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tomb Raider torna a farsi sentire. Una serie giunta al suo venticinquesimo compleanno e, come per ogni anniversario che si rispetti, i regali non mancano. Shadow of the Tomb Raider sbarca su Ps5: i dettagliA fine anni '90 e primi 2000 esisteva una serie di videogiochi che più di ogni altra seppe portare su console le sensazioni regalate dal mondo del cinema in saghe del calibro di Indiana Jones. Stiamo parlando della eroina dei videogiochi per eccellenza, la leggendaria Lara Croft, protagonista della serie Tomb Raider. Quest'anno, a venticinque anni dalla nascita del brand e a distanza di numerosi capitoli, film, spin-off, merchandise e chi più ne ha più ne metta, Square Enix ha deciso di fare un regalo ai fan della serie. Ma non tutto è oro ciò che luccica.

