"Toh, proprio la sua amica...". Striscia la Notizia, bomba su Dario Franceschini: un caso da 150mila euro l'anno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel mirino di Striscia la Notizia, ci finisce - anche - Dario Franceschini. Dopo l'inchiesta del tg satirico di Canale 5 sulla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali, l'onorevole Daniele Belotti - componente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati -, rende noto la redazione di Striscia, ha presentato un'interrogazione per far luce sull'istituto privato a partecipazione pubblica fortemente voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini. "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Franceschini perché 23 milioni non sono pochi, soprattutto se rapportati all'attività e alla produttività della scuola: un corso in 5 anni con 17 specializzati formati. Neanche un super master ad Harvard o a Cambridge ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel mirino dila, ci finisce - anche -. Dopo l'inchiesta del tg satirico di Canale 5 sulla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali, l'onorevole Daniele Belotti - componente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati -, rende noto la redazione di, ha presentato un'interrogazione per far luce sull'istituto privato a partecipazione pubblica fortemente voluto dal ministro della Cultura. "Abbiamo presentato un'interrogazione al ministroperché 23 milioni non sono pochi, soprattutto se rapportati all'attività e alla produttività della scuola: un corso in 5 anni con 17 specializzati formati. Neanche un super master ad Harvard o a Cambridge ha ...

Advertising

MariaSantocono : @NicolaPorro Toh! Ma pensa... è proprio qui che volevano arrivare, altro che covoddi!!!! - pinomerc : Toh...concorsi universitari truccati...questo proprio non me lo aspettavo... - Martolilla96 : Tutti i social collassati proprio mentre stavo ponderando di scrivere a persone con cui non mi sento da mesi (conta… - Aringoogle : @spino1970 @GuidoCrosetto @tizianamaiolo Toh Crosetto! Ed io la pensavo in UK impossibilitato a commentare l'inchi… - vito22222 : Toh,proprio il giorno delle elezioni. Roma, vasto rogo sul Tevere: in fiamme il ponte dell'Industria -