(Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Ho cambiato tante case': è il titolo dell'ultimodi. Dodici tracce, come dodici sono le case romane che da Trastevere al Nomentano ha cambiato in cinquantatré anni di. Senza ...

Advertising

leggoit : #Tiromancino, esce il nuovo disco di inediti: «Nella vita? Ho vinto e perso ma ci ho sempre messo il cuore» - princigallomich : Tiromancino, esce il nuovo album “Ho cambiato tante case” - fisco24_info : Zampaglione, ho vinto e perso ma sono sempre stato me stesso: L'8/10 esce Ho cambiato tante case, nuovo album dei T… - CAGLIARILIVEAPP : Tiromancino, esce il nuovo album “Ho cambiato tante case” - Italpress : Tiromancino, esce il nuovo album “Ho cambiato tante case” -

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino esce

'Ho cambiato tante case': è il titolo dell'ultimo disco di. Dodici tracce, come dodici sono le case romane che da Trastevere al Nomentano ha cambiato in cinquantatré anni di vita. Senza giri di parole, Federico Zampaglione intitola così l'album ...Nel 2022 rivedremo ia Sanremo? L'ultima apparizione in gara è nel 2008 con la canzone "... "Questo discoin un periodo positivo, stiamo uscendo dall'incubo, vediamo un orizzonte oltre ...05 ott 2021 - Esce l’album “Ho cambiato tante case” in cui convivono Franco126, Gazzelle, Carmen Consoli e Alan Clark dei Dire Straits. Il cantautore romano: “Sono un Caronte: ho traghettato generi, m ...Nel disco i duetti con Carmen Consoli e Franco126, la partecipazione di Alan Clark dei Dire Straits, le penne di Galeffi e Leo Pari, i singoli “Finché ti va”, “Cerotti” scritto con Gazzelle e le 10 ...