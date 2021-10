Tiro a segno | Mondiali junior 2021 | assegnati altri tre titoli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi a Lima, in Perù, sono andate in scena tre finali valide per idi: sorridono Germania, India e Stati Uniti, con un oro a testa. Due argenti per gli Stati Uniti ed uno per l’India, due bronzi per la Francia ed uno per gli Stati Uniti. Nella carabina a terra da 50 metri a coppie miste vince Germania 1 di Larissa Weindorf e Max Braun, che supera per 17-5 Stati Uniti 2 di Molly Elizabeth McGhin e Braden Wayne Peiser, mentre nella finale per il bronzo Stati Uniti 1 di Mary Carolynn Tucker e Gavin Raymond Leigh Barnick supera per 16-8 Austria 1 di Sheileen Waibel e Kiano Waibel. Nella pistola sportiva da 25 metri a squadre femminile oro per l’India di Rhythm Sangwan, Naamya Kapoor e Manu Bhaker, che supera per 16-4 gli Stati Uniti di Abbie Russell Leverett, Katelyn ...