Thylane Blondeau oggi | 20 anni | da “bambina più bella del mondo” a donna super sexy

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) A 3 viene scoperta dallo stilista Jean-Paul Gaultier mentre andava all’asilo, a 6 viene eletta “piùdel” e, a 20,è una delle modelle più richieste e pagate. Figlia della showgirl e conduttrice Véronika Loubry e dell’ex calciatore Patrick, da quando è piccolissima non si è più fermata, collezionando una serie infinita di copertine, sfilate, campagne pubblicitarie e persino una linea per l’infanzia che porta il suo nome. Da “piùdel” a protagonista della moda perché, nonostante non sia altissima (168 cm), con quel viso d’angelo, gli occhioni blu e quella boccae imbronciata,...

Ultime Notizie dalla rete : Thylane Blondeau

DiLei

Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier,. Commedia, Francia, 2015. Durata 99 min. Consigli per la visione Film per ...Con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier,. Commedia, Francia, 2015. Durata 99 min. Consigli per la visione Film per ...Thylane Blondeau, 20 anni, incoronata a 6 come “bambina più bella del mondo” ha sfilato alla Paris Fashion Week, in sexy lingerie, per Etam. Ed è bellissima ...