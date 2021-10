Thylane Blondeau | da “bambina più bella del mondo” a donna super sexy

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), eletta quando aveva solo sei anni “piùdel” ha sfilato alla Paris Fashion Week spring-summer 2022, per Etam. E a 20 anni oggi, fasciata in lingerie, ha dimostrato di essersi trasformata in unaaltrettantoe sicura di sé, con una carriera neldella moda che non accenna a arrestarsi, anzi. La modella francese, nata il 5 aprile del 2001 ad Aix-en-Provence, in Francia, ha sfilato mostrando i suoi addominali tesi e le spalle toniche in un reggiseno incrociato e slip di pizzo nero all’evento Etma durante la settimana della moda di Parigi., figlia dell’attrice e conduttrice televisiva Véronika Loubry e dell’ex calciatore Patrick, ...