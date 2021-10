The World’s 50 Best Restaurants 2021, ecco qual è il miglior ristorante del mondo. L’Italia solo 15esima con il Lido 84 di Gardone Riviera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In vetta alla gastronomia mondiale torna con prepotenza il «new nordic», mentre dopo il trionfo di Massimo Bottura L’Italia deve accontentarsi di tanti ottimi piazzamenti ma lontani dal podio. Archiviato l’anno di stop causa pandemia, è tornato il The World’s 50 Best Restaurants 2021, il premio internazionale dedicato ai migliori ristoranti del mondo assegnato ieri ad Anversa. E chi aveva scommesso sulla zampata trionfale del Noma di Copenaghen, ci ha visto giusto: la cucina guidata dallo chef René Redzepi si è infatti portata a casa il titolo di miglior ristorante del mondo, cosa già accaduta nel 2010, 2011, 2012 e 2014. Ma com’è possibile visto che il nuovo regolamento dei 50 Best prevede che chi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In vetta alla gastronomia mondiale torna con prepotenza il «new nordic», mentre dopo il trionfo di Massimo Botturadeve accontentarsi di tanti ottimi piazzamenti ma lontani dal podio. Archiviato l’anno di stop causa pandemia, è tornato il The50, il premio internazionale dedicato aii ristoranti delassegnato ieri ad Anversa. E chi aveva scommesso sulla zampata trionfale del Noma di Copenaghen, ci ha visto giusto: la cucina guidata dallo chef René Redzepi si è infatti portata a casa il titolo didel, cosa già accaduta nel 2010, 2011, 2012 e 2014. Ma com’è possibile visto che il nuovo regolamento dei 50prevede che chi ha ...

