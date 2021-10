The Flash: Michael Keaton svela che ha indossato lo stesso costume di Batman di 30 anni fa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Michael Keaton ha parlato della sua esperienza sul set di The Flash svelando che ha indossato il costume di Batman creato 30 anni fa per il film di Tim Burton. The Flash riporterà in scena il Batman interpretato da Michael Keaton e l'attore, ospite del talk show di Stephen Colbert, ha raccontato che sul set ha utilizzato lo stesso costume di 30 anni fa. L'attore, infatti, ha avuto l'iconico ruolo di Bruce Wayne quando è stato diretto da Tim Burton. Michael Keaton ha parlato del suo ritorno nel mondo dei fumetti della DC dichiarando: "Non ho avuto alcun problema. L'ho indossato senza ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha parlato della sua esperienza sul set di Thendo che haildicreato 30fa per il film di Tim Burton. Theriporterà in scena ilinterpretato dae l'attore, ospite del talk show di Stephen Colbert, ha raccontato che sul set ha utilizzato lodi 30fa. L'attore, infatti, ha avuto l'iconico ruolo di Bruce Wayne quando è stato diretto da Tim Burton.ha parlato del suo ritorno nel mondo dei fumetti della DC dichiarando: "Non ho avuto alcun problema. L'hosenza ...

