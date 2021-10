CorriereCitta : Testaccio, vaccini Moderna senza prenotazione oggi nel camper della Asl: ecco come fare -

Si partirà dal quartiere, in piazza Santa Maria Liberatrice. Davanti al sagrato della chiesa, dalle ore 10 alle ore 18.30 stazionerà, infatti, il camper della Regione Lazio. Il club ...Leggi anche Michetti si riscopre no vax: 'Non faccio appello ai, rispetto per la libertà di ... Raggi smentisce: 'nessun problema' Calenda a. Nel Town Hall Meeting romano dice: 'Ci ..."Su le maniche", questo il nome della campagna che - grazie al contributo del Roma club Testaccio - oggi fa tappa in un quartiere simbolo per il tifo giallorosso. Tutti i cittadini non vaccinati di et ...ROMA (ITALPRESS) - "Nonostante la pioggia, non ci ferma nessuno. Voglio ringraziare innanzitutto questa equipe, ma anche tutta l'Asl Roma 1, perchè nella ...