Terremoti, dal Veneto alla Sicilia: ecco la mappa della sismicità a settembre 2021 in Italia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono stati 1399 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 30 settembre 2021 , un numero in crescita rispetto allo scorso mese di agosto, con una media che sale a oltre 46 Terremoti... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono stati 1399 gli eventi localizzati dRete Sismica Nazionale dal 1 al 30, un numero in crescita rispetto allo scorso mese di agosto, con una media che sale a oltre 46...

