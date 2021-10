Terracina | i lavori sul ponte in zona Badino rinviati all’autunno 2022

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La SS 148 Pontina è stata interessata oggi da un cedimento laterale nel tratto compreso tra le Migliare 56 e 54 (La Nespola) nel territorio del Comune di. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ANAS, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di. Si stanno eseguendo i rilievi del caso e si rimane in attesa di indicazioni circa la portata degli interventi da realizzare e i tempi necessari. Attualmente il traffico, in direzione Latina, è deviato sulla Migliara 56 con rientro sulla Pontina dalla Migliara 54 attraverso Via Renibbio o Via Sant’Isidoro, mentre in direzioneè deviato dalla Migliara 54 attraverso Via Renibbio o la Litoranea prima di rientrare sulla Pontina. In caso di novità o variazioni verrà data tempestiva comunicazione. Novità, invece, per i ...