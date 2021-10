Terorrismo islamico | scoperti finanziatori dell' Isis in Germania per 140 milioni di euro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiariscono i contorni'imponente operazione di Polizia avvenuta questa notte in Renania settentrionale-Vestfalia, Bassa Sassonia, e Brema dove sono stati impegnati più di 1.000 agenti di polizia e funzionari del fisco che hanno perquisito 80 case, uffici ed edifici commerciali. Secondo quanto dichiarato dalla polizia di Düsseldorf dieci persone sono state arrestate mentre altre 70, risultano indagate per ‹‹riciclaggio di denaro, hawala banking e finanziamento del terrorismo› e stavolta si parla di 140di60 dei quali, secondo il ministro degli Internia Renania, Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul ‹‹sono stati riciclati attraverso l'hawala banking››. Tra gli arrestati e gli indagati figurano molti immigrati che hanno raggiunto lanel 2015. L'operazione alla quale ...

