Tenta una rapina in un negozio e colpisce con una racchetta il volto del titolare. Poi il proprietario lo chiude nell’esercizio – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Momenti di panico all’interno di un negozio di telefonia a Foggia. Un ragazzo di 19 anni di origini senegalesi ha Tentato di rapinare il commerciante, un 31enne di nazionalità cinese. Entrato nel negozio, il ragazzo ha intimato al titolare di aprirgli la cassa e, dopo il rifiuto di quest’ultimo, ha improvvisamente preso una racchetta che si trovava vicino alla cassa, colpendolo al volto. Dopo una colluttazione, il proprietario dell’esercizio commerciale è riuscito a chiudere il 19enne all’interno del negozio, chiamando le forze dell’ordine. Dopo aver preso dalla cassa tutto il denaro che è riuscito a trovare, il rapinatore ha Tentato la fuga, cercando di aprire la porta, ma senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Momenti di panico all’interno di undi telefonia a Foggia. Un ragazzo di 19 anni di origini senegalesi hato dire il commerciante, un 31enne di nazionalità cinese. Entrato nel, il ragazzo ha intimato aldi aprirgli la cassa e, dopo il rifiuto di quest’ultimo, ha improvvisamente preso unache si trovava vicino alla cassa, colpendolo al. Dopo una colluttazione, ildell’esercizio commerciale è riuscito are il 19enne all’interno del, chiamando le forze dell’ordine. Dopo aver preso dalla cassa tutto il denaro che è riuscito a trovare, iltore hato la fuga, cercando di aprire la porta, ma senza ...

