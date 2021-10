Tennis | Riccardo Piatti | “Sinner grande lavoratore ed esempio per i giovani”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Janniknon è stato molto fortunato nel sorteggio di Indian Wells. L’altoatesino, testa di serie numero 10 del seeding, esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra l’australiano John Millman e lo statunitense Jack Sock. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico per approdare ai sedicesimi di finale, dove però rischia di dover affrontare l’ostico padrone di casa John Isner (debutto contro il vincente di Delbonis-Nishioka). Il 20enne ha comunque tutte le carte in regola per imporsi sul cemento della California e approdare agli ottavi di finale, dove potrebbe dare vita all’atteso derby con Matteo Berrettini. Un cammino decisamente tortuoso per Jannik, il quale punta a farsi strada per guadagnare punti pesantissimi in ottica qualificazione alle ATP Finals. Il torneo di fine anno, in programma a ...