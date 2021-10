Tennis: Possibile ottavo Berrettini - Sinner a Indian Wells (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sorteggiato il tabellone principale del Masters californiano Indian Wells (USA) - I due Tennisti italiani più forti del momento potrebbero scontrarsi negli ottavi a Indian Wells. Il sorteggio del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sorteggiato il tabellone principale del Masters californiano(USA) - I dueti italiani più forti del momento potrebbero scontrarsi negli ottavi a. Il sorteggio del ...

