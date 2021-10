(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè uno dei giocatori più noti del circuito Atp e si vede. AllaCup by Arnone firma autografi ed è riconosciuto come pochi. La fama di bestia nera, nientemeno che di Rafa Nadal, non gliela toglie nessuno, ma anche la storia dei suoi capelli rasta è famosissima, da tempo; non li taglia da oltre vent’anni, sono belli e lunghissimi e molto curati, i dreadlocks, anche se spesso li tiene coperti e raccolti con un ampio cappello alla moda.oggi nel circuito gioca quasi esclusivamente ile allaCup by Arnone disputa il torneo in coppia con un top 100 azzurro, Andrea, e sono i favoriti, la testa di serie numero 1 del ...

Advertising

anteprima24 : ** Tennis ##Napoli Cup, il ritorno di Dustin Brown: giocherà il doppio con #Vavassori ** - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS NAPOLI CUP - Il ritorno del Rasta Dustin Brown, il giustiziere di Nadal - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS NAPOLI CUP - Il ritorno del Rasta Dustin Brown, il giustiziere di Nadal - susydigennaro : RT @napolimagazine: TENNIS NAPOLI CUP - Il ritorno del Rasta Dustin Brown, il giustiziere di Nadal - napolimagazine : TENNIS NAPOLI CUP - Il ritorno del Rasta Dustin Brown, il giustiziere di Nadal -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Napoli

Il next gen azzurro Matteo Arnaldi avanza agli ottavi dellaCup by Arnone. Gioca una partita volitiva e di valore contro l'esperto Alessandro Giannessi, sotto lo sguardo attento del capitano di Coppa Davis Filippo Volandri e del coach federale e ...Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto dellaCup by Arnone. E' uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che da tempo segue tutto il settore azzurro over 18, quindi anche fuoriclasse come Matteo Berrettini e Lorenzo ...Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis, non si perde un punto della Tennis Napoli Cup by Arnone. È uno dei coach più considerati e qualificati al mondo, che ...Tennis Napoli Cup by Arnone. Volano agli ottavi gli italiani Brancaccio, Moroni e il next gen Arnaldi. L’esordio del numero 1 Travaglia rimandato ...