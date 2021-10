TENNIS & FRIENDS al Foro Italico: 9 e 10 ottobre 2021 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Salute e Sport torna al Foro Italico di Roma il 9 e 10 ottobre per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, della salute e dello sport. Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l’evento fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi. Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla cerimonia di inaugurazione dell’XI edizione dell’evento, che si terrà sabato 9 ottobre alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme al prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di TENNIS & FRIENDS, saranno Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della ... Leggi su funweek (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Salute e Sport torna aldi Roma il 9 e 10per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, della salute e dello sport. Dopo il “battesimo” dell’edizione di Torino, che si è tenuta il 25 e il 26 settembre scorsi, l’evento fa di nuovo tappa a Roma con un programma ricco di eventi. Numerose le personalità istituzionali, del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo che presenzieranno alla cerimonia di inaugurazione dell’XI edizione dell’evento, che si terrà sabato 9alle 11.30. A tagliare il nastro, insieme al prof. Giorgio Meneschincheri, Medico Specialista in Medicina Preventiva, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di, saranno Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della ...

