Temptation Island | fiocco rosa in casa | la gioia per la nuova arrivata – FOTO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Unagrande notizia per una coppia di: la famiglia si allarga, è uninView this post on Instagram Un post condiviso da Flavio Zerella (@flavio zerella ) Unè stato appeso da Flavio Zerella e Nunzia Sansone che sono appena diventati genitori. “Sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Novella_2000 : Hanno partecipato a Temptation Island (con due fidanzati diversi): ora sono diventati genitori - occhio_notizie : “Sono diventato papà. 3.300 kg di puro amore. Vi Amo”. L'annuncio di Flavio Zerella ?? - Lapapula23 : RT @MarteeenSaVa: @selinrauhl Se tu guardi il calcio 2 volte l'anno, solo la nazionale, solo perché ha vinto questa estate, solo perché ci… - FrisbeeGoat : RT @MarteeenSaVa: @selinrauhl Se tu guardi il calcio 2 volte l'anno, solo la nazionale, solo perché ha vinto questa estate, solo perché ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Flavio Zerella e Nunzia Sansone sono diventati genitori ! La coppia di, sebbene di due edizioni diverse, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia . Nunzia ha partorito oggi , dando alla luce una bellissima bambina per la quale hanno scelto ...Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran vogliono un figlio? Lei: 'Lui ha qualche difficoltà' Per la seconda volta, dopo, Alex Belli e la moglie Delia Duran sono divisi. Il Grande Fratello Vip per la coppia rappresenta una prova importante e la modella ha ammesso, sulle pagine del settimanale Chi , di ...Un fiocco rosa a Temptation Island è stato appeso da Flavio Zerella e Nunzia Sansone che sono appena diventati genitori. “Sono diventato papà” ha annunciato orgogliosamente l’ex concorrente del ...Nunzia Sansone e Flavio Zerella, protagonisti di Temptation Island in passato, sono diventati genitori. L'annuncio sui social.